Udinese, Marino: «Ci guardiamo le spalle. Gli obiettivi creano pressione» (Di sabato 13 marzo 2021) Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa: le sue dichiarazioni Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. SASSUOLO – «Nell’abbraccio con De Paul al termine della vittoria contro il Sassuolo c’è tutta l’unità di intenti che abbiamo raggiunto. Questo è un gruppo che ci ha fatto arrivare in zone più consone al valore della rosa dopo un avvio che ci aveva relegato in posizioni che non ci meritiamo. Gli stimoli non si ricevono con le dichiarazioni ma pensando una partita alla volta, gli obiettivi se dichiarati a volte creano solo pressione e noi continuiamo a pensare una gara alla volta, guardandoci ancora ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa: le sue dichiarazioni Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. SASSUOLO – «Nell’abbraccio con De Paul al termine della vittoria contro il Sassuolo c’è tutta l’unità di intenti che abbiamo raggiunto. Questo è un gruppo che ci ha fatto arrivare in zone più consone al valore della rosa dopo un avvio che ci aveva relegato in posizioni che non ci meritiamo. Gli stimoli non si ricevono con le dichiarazioni ma pensando una partita alla volta, glise dichiarati a voltesoloe noi continuiamo a pensare una gara alla volta, guardandoci ancora ...

Advertising

ilnapolionline : Marino, ds Udinese: 'De Paul? Il Napoli non l'ha mai sondato' - - NCN_it : #UDINESE, #MARINO: “NESSUN CONTATTO COL #NAPOLI PER #DEPAUL” #Calciomercato - MarekNapoli : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Non mi risulta che il Napoli abbia mai chiamato per De Paul, Barak? Ha qualità' - sportli26181512 : Marino: 'Napoli? Può arrivare in Champions, ma senza più sbagliare': Il Dt dell'Udinese: 'Soprattutto deve andare a… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Non mi risulta che il Napoli abbia mai chiamato per De Paul, Barak? Ha qualità' -