Udinese | Gotti | “Raccogliamo ciò che meritiamo De Paul parlerà col club…”

L'Udinese rischia contro il Genoa, ma si salva con esperienza. Decisivo Rodrigo De Paul, che pareggia la rete di Goran Pandev con un rigore preciso. I friulani muovono un altro passo verso la salvezza.

LE PAROLE DI Gotti

Il tecnico Luca Gotti commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "I primi 10 minuti non mi erano dispiaciuti, fino alla prodezza di Pandev. Nel recupero abbiamo concesso troppo e mi vien da pensare che ho sottovalutato la stanchezza dei miei uomini. Fino al recupero avevo la sensazione di aver perso due punti. Abbiamo avuto le nostre occasioni. Avevo la sensazione che avremmo potuto puntare a qualcosa di importante con le nostre occasioni. A Llorente ho chiesto di cambiare ..."

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Gotti Udinese, le pagelle di CM: De Paul illumina, Pereyra abbaglia E' lui la prima fonte del gioco di Gotti e anche il punto meno vulnerabile della retroguardia ospite. Molina 6: mantiene alta la linea di gioco dell'Udinese, aiutato dalla scarsa pressione esercitata ...

Genoa - Udinese 1 - 1, De Paul su rigore risponde a Pandev Genoa - Udinese 1 - 1, rivivi la diretta Serie A: la classifica Primo tempo Ballardini e Gotti si schierano entrambi con la difesa a tre. Nel Genoa Pandev e Shomurodov reggono l'attacco, nell' ...

Genoa-Udinese, Gotti: "Out Samir, Deulofeu e Ouwejan. Okaka pronto per la panchina" Sky Sport Voti Fantacalcio | Genoa-Udinese: Pandev e De Paul decisivi, flop Criscito Voti Fantacalcio Genoa-Udinese – Finisce 1-1 la sfida del Luigi Ferraris tra il Genoa di Ballardini e l‘Udinese di Gotti. Un punto che fa comodo ad entrambe le squadre: i friulani mantengono la loro ...

Genoa-Udinese 1-1, De Paul risponde a Pandev GENOVA (ITALPRESS) – Un punto a testa tra Genoa e Udinese, un altro piccolo passo per evitare di essere risucchiati nella mischia delle ultime posizioni. Al ‘Ferraris’ termina 1-1 l’anticipo valevole ...

