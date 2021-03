Tv Talk gli ospiti di sabato 13 marzo 2021 tra il Papa e Harry & Meghan (Di sabato 13 marzo 2021) Tv Talk sabato 13 marzo 2021 su Rai 3 le analisi della settimana tv tra il Papa, Harry & Meghan e Montalbano. A seguire Frontiere parla di fiction Massimo Bernardini e i suoi analisti sono pronti sabato 13 marzo per una nuova puntata di Tv Talk ricca di analisi e approfondimenti sulla tv vista negli ultimi giorni, a partire dalla politica dall’ospitata di Zingaretti da Barbara D’Urso per arrivare al videomessaggio registrato del presidente Draghi. Il tema sarà affrontato con Bruno Vespa e Paolo Celata. Con Barbara Serra da Londra, invece, spazio allo storico viaggio compiuto dal Papa in Iraq e all’intervista rilasciata da Meghan Markle e dal principe ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 marzo 2021) Tv13su Rai 3 le analisi della settimana tv tra ile Montalbano. A seguire Frontiere parla di fiction Massimo Bernardini e i suoi analisti sono pronti13per una nuova puntata di Tvricca di analisi e approfondimenti sulla tv vista negli ultimi giorni, a partire dalla politica dall’ospitata di Zingaretti da Barbara D’Urso per arrivare al videomessaggio registrato del presidente Draghi. Il tema sarà affrontato con Bruno Vespa e Paolo Celata. Con Barbara Serra da Londra, invece, spazio allo storico viaggio compiuto dalin Iraq e all’intervista rilasciata daMarkle e dal principe ...

