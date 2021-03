Tutti in giro prima del nuovo 'lockdown' (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Non è un vero e proprio lockdown, ma gli somiglia molto. Con la sola Sardegna in bianco e tutte le altre regioni tra rosso e arancione (e in questi ultimi territori molte province sono in rosso), da lunedì 15 marzo, e per due settimane, aumentano le restrizioni, tornano le autodichiarazioni per gli spostamenti di lavoro, salute o necessità, chiudono bar e ristoranti (con la possibilità di continuare a lavorare per l'asporto) ed altre attività commerciali. Il Paese, quindi, si prepara ad un nuovo periodo di lotta al Covid con la strategia "Io resto a casa". In attesa di lunedì, e complice anche una buona giornata di sole in diverse zone, oggi sono stati davvero in molti, da Nord a Sud, ad invadere piazze e strade per un aperitivo, una passeggiata, un pranzo a due passi dal mare. A Roma folla e assembramenti per l'ultimo sabato ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Non è un vero e proprio, ma gli somiglia molto. Con la sola Sardegna in bianco e tutte le altre regioni tra rosso e arancione (e in questi ultimi territori molte province sono in rosso), da lunedì 15 marzo, e per due settimane, aumentano le restrizioni, tornano le autodichiarazioni per gli spostamenti di lavoro, salute o necessità, chiudono bar e ristoranti (con la possibilità di continuare a lavorare per l'asporto) ed altre attività commerciali. Il Paese, quindi, si prepara ad unperiodo di lotta al Covid con la strategia "Io resto a casa". In attesa di lunedì, e complice anche una buona giornata di sole in diverse zone, oggi sono stati davvero in molti, da Nord a Sud, ad invadere piazze e strade per un aperitivo, una passeggiata, un pranzo a due passi dal mare. A Roma folla e assembramenti per l'ultimo sabato ...

Advertising

insopportabile : Dopo un giro per Cagliari vi dico: ??mettetevi le mascherine, ??lavatevi spesso, non toccatevi viso, naso e bocca, ??… - luigidimaio : Anche quest’anno @ItalyMFA è al fianco dei talenti italiani con il #SanremoGiovaniWorldTour. In bocca al lupo ai 4… - SempreVeeola : se tutti trattassero i vili traditori cosi non ce ne sarebbero piu tanti in giro #cepostaperte la gente purtroppo non ha palle. - DanieleMondell4 : RT @Segnoditerra1: Genti in giro senza mascherina. Tutti al parco ammassati vicino ai giochi dei bimbi. Cani più intelligenti dei padroni,… - ary_anna : @emilio_pica @chilisummer Ma guardi che io vado in giro come una trottola. Non potrei stare ferma. Vado a zonzo tut… -