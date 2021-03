Tu vuo’ fa’... o Carosone. Il film tv di Lucio Pellegrini su Rai1 giovedì 18 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) Ha saputo unire, all’insegna dell’ironia, canzone napoletana, swing d’oltreoceano e suggestioni africane con il brano “Tu vuo’ fà l’americano” , diventato il manifesto della sua musica.... Leggi su feedpress.me (Di sabato 13 marzo 2021) Ha saputo unire, all’insegna dell’ironia, canzone napoletana, swing d’oltreoceano e suggestioni africane con il brano “Tufà l’americano” , diventato il manifesto della sua musica....

Advertising

elengrantx : Con tutto il bene non topperete mai jude law fiorello e matt damon che cantano tu vuo fa l’americano ma dove andate - 1926_cri : Staj semp ccà 'Mpuntat ccà 'Mmiez a sta via Nun mang cchiù Nun duorm cchiù Ch pecundria Guè picceri' che ven a dì S… - _ttore : @RaffaleleN PAR O CAZZ!! QUAL GEMELLAGGIO VUO FA?!???? - reshadman : Tu Vuo Fa 'L'Americano - From 'The American' Soundtrack by Renato Carosone - DomenicoNA1967 : @DelbonoDaniela Daniè, chill sò difficil a scans', che vuò fà, abbozz... -