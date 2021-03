Trovato in Brasile latitante fuggito 4 anni fa dalla provincia di Latina: era il ‘Varenne’ dello spaccio (Di sabato 13 marzo 2021) Massimo Iacozza, nato nel 1977 e latitante da 4 anni è stato arrestato nei giorni scorsi in Brasile, successivamente a un’intensa attività investigativa condotta dalla polizia di stato e la polizia federale brasiliana, sotto il coordinamento della procura generale presso la corte d’appello di Roma. Le indagini Le indagini, dirette dal sostituto procuratore generale dottor Alberto Cavallone, sono state portate avanti da un pool di agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Latina e della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Fondi, in collaborazione con personale del servizio centrale operativo della polizia di stato. In particolare, tra i mesi di ottobre e novembre 2019, il gruppo investigatori ha iniziato le ricerche, anche attraverso attività di intercettazione telefonica ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) Massimo Iacozza, nato nel 1977 eda 4è stato arrestato nei giorni scorsi in, successivamente a un’intensa attività investigativa condottapolizia di stato e la polizia federale brasiliana, sotto il coordinamento della procura generale presso la corte d’appello di Roma. Le indagini Le indagini, dirette dal sostituto procuratore generale dottor Alberto Cavallone, sono state portate avanti da un pool di agenti della sezione antidroga della squadra mobile die della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Fondi, in collaborazione con personale del servizio centrale operativo della polizia di stato. In particolare, tra i mesi di ottobre e novembre 2019, il gruppo investigatori ha iniziato le ricerche, anche attraverso attività di intercettazione telefonica ed ...

Advertising

CorriereCitta : Trovato in Brasile latitante fuggito 4 anni fa dalla provincia di Latina: era il ‘Varenne’ dello spaccio - DanielleDellaG1 : @PosteSpedizioni Come faccia a rintracciare un pacco proveniente dal Brasile, sul sito dice codice non trovato. - ilmauri5 : @NessunLuogo24 adesso sotto col Brasile, caduto Trump trovato nuovo bersaglio. - FlavioDalBen : @gennaromigliore Direi che non è stato assolto, hanno solo trovato un cavillo per annulare tutto, un po’ come si fa… - emmaf357 : @Firefly30650538 Poi le è stato chiesto se si aspettava tutto questo seguito, visto che è amata in italia brasile s… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato Brasile Con le bandiere sventolano anche simboli di pace e fratellanza ... progettata per resistere alle condizioni climatiche difficili che avrebbe trovato. Ascolta la ... Bravi, con le bandiere! I pellegrini di Londrina e Formosa, in Brasile; e i giovani di Grantorto, ...

Maxi sequestro di cocaina in Uruguay: 800 kg nei container ...e sistemati in borse nascoste nei bagagliai di veicoli a chilometro zero importati dal Brasile via ... è emerso che gli operatori giudiziari intervenuti nel luogo del sequestro hanno trovato delle borse ...

Covid, in Brasile la pandemia è fuori controllo Corriere dello Sport.it Arrestato in Brasile il latitante Massimo Iacozza di Fondi Arrestato in Brasile Massimo Iacozza. Il 44enne ... proprio assieme al noto capoclan Michele Senese, trova ulteriore riscontro nelle indagini che nel 2012, portano al suo arresto, nell’ambito ...

Arrestato in Brasile, latitante della Provincia di Latina Nei giorni scorsi, è stato tratto in arresto, in Brasile, IACOZZA Massimo classe 1977, latitante da circa 4 anni, a seguito un’intensa attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato e la Poliz ...

... progettata per resistere alle condizioni climatiche difficili che avrebbe. Ascolta la ... Bravi, con le bandiere! I pellegrini di Londrina e Formosa, in; e i giovani di Grantorto, ......e sistemati in borse nascoste nei bagagliai di veicoli a chilometro zero importati dalvia ... è emerso che gli operatori giudiziari intervenuti nel luogo del sequestro hannodelle borse ...Arrestato in Brasile Massimo Iacozza. Il 44enne ... proprio assieme al noto capoclan Michele Senese, trova ulteriore riscontro nelle indagini che nel 2012, portano al suo arresto, nell’ambito ...Nei giorni scorsi, è stato tratto in arresto, in Brasile, IACOZZA Massimo classe 1977, latitante da circa 4 anni, a seguito un’intensa attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato e la Poliz ...