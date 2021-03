Trovata l’intesa sul segretario Letta si prende il Pd con un tweet Domani l’investitura dell’Assemblea all’ex premier Che avverte renziani e correnti | basta col fuoco amico

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 13 marzo 2021) L’ufficializzazione arriva su Twitter: Enricodice sì alla candidatura alla segreteria del Pd “per amore della politica e passione per i valori democratici” e con un video di un minuto e venti secondi scarsi postato sul suo profilo. L’essenziale. Parole di circostanza e buoni propositi, certo, ma le condizioni poste dsono chiare ormai da giorni – ampio consenso in Assembleae mandato pieno dafino alla scadenza del 2023 – e sono state ribadite anche ieri: “Non cerco l’unanimità, io cerco la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano”. Tradotto: dibattito interno sì ma bando alle polemiche interne, un freno alsmo esasperato ed esasperante,col...