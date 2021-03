Trasferimento: ordine valutazione della domanda e delle preferenze (Di sabato 13 marzo 2021) La valutazione della domanda di Trasferimento viene fatta in base al punteggio o a eventuali precedenze. L’ordine di valutazione delle preferenze lo stabilisce il docente L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) Ladiviene fatta in base al punteggio o a eventuali precedenze. L’dilo stabilisce il docente L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Trasferimento: ordine valutazione della domanda e delle preferenze - orizzontescuola : Mobilità docenti 2021. Precedenze, in quale ordine e fase di trasferimento si applicano - GiancarloMoroni : @GiovanniAgost20 No perché è doppiamente contaminante 'per trasferimento - C.S.I. style': 1- Inchiostro 2- Boiate (… - ValeTesconi : Il Nuovo Ordine Mondiale prevede anche l’abolizione di tutte le valute nazionali e il trasferimento del commercio a… -