Tragedia in Provincia di Latina | la moglie lo lascia e lui tenta il suicidio

(Di sabato 13 marzo 2021) Nel corso della serata di ieri, india Santi Cosma e Damiano, un 55 enne di Formia, per cause da ricondurre all’allontanamento volontario della, hato ilcon un coltello cercando finanche di ingerire alcool e medicinali. L’intervento dei carabinieri Solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri del locale comando stazione, allertati dalla centrale operativa, è stato evitato l’insano gesto dell’uomo. Nella circostanza i militari sopraggiunti, introdottosi all’ interno dell’ appartamento dell’uomo, e dopo averlo rasserenato, lo hanno disarmato impedendogli poi di assumere alcuni farmaci. L’uomo è stato successivamente trasportato da personale sanitario presso l’ospedale di Formia per le cure del caso. su Il Corriere della Città.

