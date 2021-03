Torna Letta e il M5S “sbianchetta” cinque anni di offese | da “superporcellum” a “fantoccio” video

(Di sabato 13 marzo 2021) Enricoè l’ultimo rospo da mandare giù per il povero elettore M5s. Peri grillini lo hanno indicato tra i nemici da abbattere. Lo hanno definito “ballista”, “”, “collaborazionista dei nazisti”, “chierichetto di De Mita”. E ancora: “il gemello del crack” (l’altro era Alfano). Ma anche “Capitan Findus”, “mantenuto dalla politica”, “pidiellino ad honorem”. L’elenco è variegato. Ora, gli stessi esponenti che lo hanno insultato, lo portano in trionfo. A cominciare da Beppe Grillo. «Con questi non ci mescoleremo mai». Così rispondeva il fondatore del M5s, all’appello rivolto dall’allora premier incaricato ai capigruppo Roberta Lombardi e Vito Crimi durante le consultazioni alla Camera. Era il 25 aprile 2013, le consultazioni furono trasmesse in diretta streaming, perché all’epoca i pentastellati invocavano ...

Enrico in Italia dopo sette anni e lo fa in grande stile. L'ex premier ha accettato la candidatura alla segreteria del Partito Democratico e sembra avere le idee piuttosto chiare sul nuovo corso ... Chiara Campo per 'il Giornale' beppe sala Enrico rientra a Roma, scioglie la riserva, si candida a guidare il Pd e lo stesso giorno da Milano il sindaco Beppe Sala sceglie di lanciare una bomba su un partito che è già imploso su sé ...