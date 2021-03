Torino, Nicola sorride: Singo torna negativo al Coronavirus (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo Andrea Belotti anche Wilfried Singo è tornato negativo al Coronavirus: l’esterno granata non sarà a disposizione contro l’Inter Altra buona notizia in casa Torino: anche Wilfried Singo è negativo al Covid. L’esito favorevole è arrivato dopo il tampone a cui l’esterno ivoriano si è sottoposto ieri mattina. Dopo diciannove giorni di isolamento anche il ventenne laterale può sottoporsi alle visite mediche di idoneità sportiva e unirsi alla squadra, come hanno fatto in precedenza Alessandro Buongiorno, Nicola Murru, Daniele Baselli, Karol Linetty, Gleison Bremer e – nella giornata di ieri – Andrea Belotti. Se sarà possibile, Davide Nicola lo convocherà per Torino-Inter in modo da poterlo almeno unire al gruppo, anche ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo Andrea Belotti anche Wilfriedtoal: l’esterno granata non sarà a disposizione contro l’Inter Altra buona notizia in casa: anche Wilfriedal Covid. L’esito favorevole è arrivato dopo il tampone a cui l’esterno ivoriano si è sottoposto ieri mattina. Dopo diciannove giorni di isolamento anche il ventenne laterale può sottoporsi alle visite mediche di idoneità sportiva e unirsi alla squadra, come hanno fatto in precedenza Alessandro Buongiorno,Murru, Daniele Baselli, Karol Linetty, Gleison Bremer e – nella giornata di ieri – Andrea Belotti. Se sarà possibile, Davidelo convocherà per-Inter in modo da poterlo almeno unire al gruppo, anche ...

