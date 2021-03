Torino, Nicola: 'Inter? Dobbiamo ottenere il massimo' (Di sabato 13 marzo 2021) Torino - "Servirà una squadra sfacciata e tosta: l 'Inter lascia pochi punti per strada, ma noi ne abbiamo bisogno e vogliamo trarre il massimo da questa gara" : così il tecnico del Torino , Davide ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 marzo 2021)- "Servirà una squadra sfacciata e tosta: l 'lascia pochi punti per strada, ma noi ne abbiamo bisogno e vogliamo trarre ilda questa gara" : così il tecnico del, Davide ...

Advertising

Gazzetta_it : Nicola tenta lo sgambetto: “Proveremo a far perdere all’Inter punti per strada” #TorinoInter #Torino #SerieA - Fantacalcio : Torino-Inter, la conferenza di Nicola: 'Belotti arruolabile, ma...' - passione_inter : Torino-Inter, Nicola: 'Difficile che lascino punti per strada, non sono primi per caso. Su Belotti...' -… - TorinoFCFeed : Torino, Nicola tenta lo sgambetto: “Proveremo a far perdere all’Inter punti per strada” - CinqueNews : #Nicola: «Contro l’Inter voglio un Toro sfacciato» -