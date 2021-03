Torino-Inter, i convocati di Nicola: tornano Belotti e Bremer dopo il Covid (Di sabato 13 marzo 2021) Il Torino vuole lasciarsi alle spalle il brutto periodo coincido con il focolaio Covid scoppiato all’Interno del gruppo squadra. Per il match contro l’Inter l’allenatore granata Davide Nicola recupera due pedine imporanti. Andrea Belotti è infatti guarito in settimana ed è tornato a disposizione. Negativo anche Bremer, che dovrebbe partire dalla panchina ma torna anche lui nella lista dei convocati dopo aver saltato il Crotone per il virus. convocati Sono 22 i giocatori scelti da mister @DavideNicolaOff per #TorinoInter#SFT pic.twitter.com/PeQy7KERUy — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) March 13, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Ilvuole lasciarsi alle spalle il brutto periodo coincido con il focolaioscoppiato all’no del gruppo squadra. Per il match contro l’l’allenatore granata Daviderecupera due pedine imporanti. Andreaè infatti guarito in settimana ed è tornato a disposizione. Negativo anche, che dovrebbe partire dalla panchina ma torna anche lui nella lista deiaver saltato il Crotone per il virus.Sono 22 i giocatori scelti da mister @DavideOff per ##SFT pic.twitter.com/PeQy7KERUy —Football Club (@FC 1906) March 13, 2021 SportFace.

Advertising

Inter : ????? | ALLENAMENTO Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista della trasferta di Torino ?? Ecco le foto della sedu… - Inter : ?? | ARBITRO Verso #TorinoInter: Valeri dirigerà la partita in programma domenica alle 15 ?? - Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo nel pomeriggio, al lavoro verso #TorinoInter ?? Guarda qui la gallery completa ??… - Daniele20052013 : Inter, allarme rientrato per Eriksen: col Torino ci sarà - sportface2016 : #TorinoInter, i convocati granata: #Nicola recupera due pedine importanti per la sfida con i nerazzurri -