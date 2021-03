Tom Hanks: il pluripremiato pupillo di Steven Spielberg (Di sabato 13 marzo 2021) Partecipò ad un episodio della celebre serie tv “Happy Days” nei panni di un ragazzo che voleva vendicarsi di Fonzie, ma il pubblico lo ricorderà sicuramente per il celebre personaggio di Forrest Gump. Tom Hanks esordisce negli anni ottanta in televisione per diventare poco dopo uno degli attori simbolo di Hollywood. Candidato ben 6 volte agli Oscar come miglior attore protagonista e vincitore per due anni consecutivi nella medesima categorica, l’ex ragazzo di Concord si è guadagnato sicuramente una pagina importante nella storia del cinema. Thomas Jeffrey Hanks nasce in California il 9 luglio del 1956. Studia recitazione teatrale alla California State University di Sacramento e a 24 anni ottiene il suo primo ruolo significativo nella serie televisiva “Henry e Kip“. L’esordio cinematografico arriva, invece, nel 1984 con il film di Ron Howard ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Partecipò ad un episodio della celebre serie tv “Happy Days” nei panni di un ragazzo che voleva vendicarsi di Fonzie, ma il pubblico lo ricorderà sicuramente per il celebre personaggio di Forrest Gump. Tomesordisce negli anni ottanta in televisione per diventare poco dopo uno degli attori simbolo di Hollywood. Candidato ben 6 volte agli Oscar come miglior attore protagonista e vincitore per due anni consecutivi nella medesima categorica, l’ex ragazzo di Concord si è guadagnato sicuramente una pagina importante nella storia del cinema. Thomas Jeffreynasce in California il 9 luglio del 1956. Studia recitazione teatrale alla California State University di Sacramento e a 24 anni ottiene il suo primo ruolo significativo nella serie televisiva “Henry e Kip“. L’esordio cinematografico arriva, invece, nel 1984 con il film di Ron Howard ...

