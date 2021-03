Tirreno-Adriatico: a Prati di Tivo, Pogacar vittoria e maglia di leader (Di sabato 13 marzo 2021) A 5 chilometri dal traguardo Pogacar è scattato lasciando sul posto Geraint Thomas e si è involato verso il traguardo. Vincenzo Nibali si è staccato dal gruppo dei migliori a 4,5 chilometri dalla fine ed è arrivato a 1’27” L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 marzo 2021) A 5 chilometri dal traguardoè scattato lasciando sul posto Geraint Thomas e si è involato verso il traguardo. Vincenzo Nibali si è staccato dal gruppo dei migliori a 4,5 chilometri dalla fine ed è arrivato a 1’27” L'articolo proviene da Firenze Post.

