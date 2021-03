Tirreno-Adriatico 2021, Tadej Pogacar: “Ringrazio il mio team che ha lavorato alla grande. La strada verso il trionfo finale è ancora lunga” (Di sabato 13 marzo 2021) Tadej Pogacar fa tappa e maglia in vetta all’erta di Prati di Tivo, nella tappa regina della Tirreno-Adriatico 2021. Lo sloveno ha attaccato a circa sei chilometri e mezzo dal traguardo, ha ripreso Geraint Thomas, che si era mosso in precedenza, se lo è levato di ruota ed è andato tutto solo fino alla meta. Per Pogacar si tratta già del terzo successo stagionale, dato che ha già vinto una tappa e la classifica generale dell’UAE Tour. Il fuoriclasse della UAE, tuttavia, non potrà dormire sonni tranquilli dato che la Tirreno è ancora ricca di insidie. Domani ci sarà una frazione piena zeppa di muri, simile a quella che, nel 2013, fu fatale a un certo Chris Froome, il quale, proprio come Pogacar, aveva vinto a Prati di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021)fa tappa e maglia in vetta all’erta di Prati di Tivo, nella tappa regina della. Lo sloveno ha attaccato a circa sei chilometri e mezzo dal traguardo, ha ripreso Geraint Thomas, che si era mosso in precedenza, se lo è levato di ruota ed è andato tutto solo finometa. Persi tratta già del terzo successo stagionale, dato che ha già vinto una tappa e la classifica generale dell’UAE Tour. Il fuoriclasse della UAE, tuttavia, non potrà dormire sonni tranquilli dato che laricca di insidie. Domani ci sarà una frazione piena zeppa di muri, simile a quella che, nel 2013, fu fatale a un certo Chris Froome, il quale, proprio come, aveva vinto a Prati di ...

Advertising

Cyclingnewsfeed : Tirreno-Adriatico: Mathieu van der Poel wins stage 3 in Gualdo Tadino - JumboVismaRoad : ???? Tirreno-Adriatico (2.UWT) ?? Stage 4: Terni - Prati di Tivo ????? 148 km ? 12:00 ?? ~ 16:15 #?? #TirrenoAdriatico ??… - giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - qn_lanazione : Ciclismo, Tirreno-Adriatico: il Gran Sasso incorona lo sloveno Tadej Pogacar - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo, #TirrenoAdriatico, a #PratidiTivo show di #Pogacar: tappa e maglia -