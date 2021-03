Tiro con l’arco, Campionati Italiani indoor 2021: assegnati i titoli senior, domani le finali del ricurvo (Di sabato 13 marzo 2021) Entrano sempre più nel vivo i Campionati Italiani indoor di Tiro con l’arco in corso di svolgimento a Rimini, dove nella giornata odierna sono stati assegnati i titoli giovanili, senior e Master. Per quanto riguarda invece il ricurvo maschile e femminile è stato delineato il tabellone dei 16 arcieri che si giocheranno i titoli con la formula degli scontri diretti a partire dagli ottavi di finale. Per quanto riguarda la classe seniores la vittoria al maschile è andata a pari merito a Alessandro Paoli e Matteo Santi con 587 punti, mentre tra le donne il successo è andato a Tanya Giada Giaccheri con 585 punti davanti a Lucilla Boari. Per i titoli a squadre assoluti si è presa in ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Entrano sempre più nel vivo idiconin corso di svolgimento a Rimini, dove nella giornata odierna sono statigiovanili,e Master. Per quanto riguarda invece ilmaschile e femminile è stato delineato il tabellone dei 16 arcieri che si giocheranno icon la formula degli scontri diretti a partire dagli ottavi di finale. Per quanto riguarda la classees la vittoria al maschile è andata a pari merito a Alessandro Paoli e Matteo Santi con 587 punti, mentre tra le donne il successo è andato a Tanya Giada Giaccheri con 585 punti davanti a Lucilla Boari. Per ia squadre assoluti si è presa in ...

