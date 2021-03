Theo Hernandez: “Ecco come ho conosciuto Zoe. Bellissima, ma gelosa! C’è sempre per me” (Di sabato 13 marzo 2021) Theo Hernandez, difensore del Milan, ha raccontato a SportWeek come è nata la sua storia d'amore con la modella Zoe Cristofoli: "Il primo incontro? Una cena a Milano, da un amico comune. Lei non parlava, non faceva niente... Il giorno dopo le ho scritto su Instagram e non mi ha risposto, per due settimane ha fatto la dura. Ma poi l'ha fatto. Ed io l'ho invitata a cena, poi a ballare. E ho portato a casa il risultato! Lei è bravissima, mi appoggia in tutto quello che faccio. Quando ho bisogno di qualcosa è lì con me. È Bellissima, ma non sempre, al mattino meno! E a volte è un po' pesante, per il resto è perfetta. Gelosa? Sì, un po', ma io non faccio niente perchè lo sia". Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 13 marzo 2021), difensore del Milan, ha raccontato a SportWeekè nata la sua storia d'amore con la modella Zoe Cristofoli: "Il primo incontro? Una cena a Milano, da un amico comune. Lei non parlava, non faceva niente... Il giorno dopo le ho scritto su Instagram e non mi ha risposto, per due settimane ha fatto la dura. Ma poi l'ha fatto. Ed io l'ho invitata a cena, poi a ballare. E ho portato a casa il risultato! Lei è bravissima, mi appoggia in tutto quello che faccio. Quando ho bisogno di qualcosa è lì con me. È, ma non, al mattino meno! E a volte è un po' pesante, per il resto è perfetta. Gelosa? Sì, un po', ma io non faccio niente perchè lo sia". Golssip.

