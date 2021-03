«The Gray Man»: il Duca di Hastings incontra Ryan Gosling (Di sabato 13 marzo 2021) Cosa sia stato chiamato a fare, Regé-Jean Page non lo ha detto, e nemmeno lo ha fatto Netflix. Il colosso dello streaming, però, ha annunciato di aver scelto il bel Duca di Hastings come co-protagonista di The Gray Man, primo kolossal mai prodotto dalla piattaforma. La pellicola, adattamento del romanzo omonimo che Mark Greaney ha pubblicato nel 2009, è una storia cupa, di un ex agente della Cia diventato sicario. Ad interpretarla, come reso noto da Netflix, saranno Ryan Gosling e Chris Evans, antagonista del sicario e suo ex collega. Poi, una serie di altre star: Billy Bob Thornton, Ana de Armas, Julia Butters e, infine, Page. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 marzo 2021) Cosa sia stato chiamato a fare, Regé-Jean Page non lo ha detto, e nemmeno lo ha fatto Netflix. Il colosso dello streaming, però, ha annunciato di aver scelto il bel Duca di Hastings come co-protagonista di The Gray Man, primo kolossal mai prodotto dalla piattaforma. La pellicola, adattamento del romanzo omonimo che Mark Greaney ha pubblicato nel 2009, è una storia cupa, di un ex agente della Cia diventato sicario. Ad interpretarla, come reso noto da Netflix, saranno Ryan Gosling e Chris Evans, antagonista del sicario e suo ex collega. Poi, una serie di altre star: Billy Bob Thornton, Ana de Armas, Julia Butters e, infine, Page.

