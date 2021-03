The Flash: Billy Crudup rinuncia al film tratto dai fumetti DC (Di sabato 13 marzo 2021) L'attore Billy Crudup, a causa dei suoi impegni lavorativi, non reciterà nel film The Flash che avrà come protagonista Ezra Miller. The Flash, il film tratto dai fumetti della DC con protagonista Ezra Miller, non potrà contare sulla presenza di Billy Crudup nel cast. L'attore, a causa dei rinvii al via della produzione, sarà infatti impegnato sul set di The Morning show e deve quindi rinunciare al lungometraggio diretto da Andres Muschietti. Billy Crudup aveva interpretato il Dottor Henry Allen in Justice League e avrebbe dovuto riprendere la parte in occasione del film totalmente dedicato a The Flash. Il ruolo, quasi sicuramente, verrà ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 marzo 2021) L'attore, a causa dei suoi impegni lavorativi, non reciterà nelTheche avrà come protagonista Ezra Miller. The, ildaidella DC con protagonista Ezra Miller, non potrà contare sulla presenza dinel cast. L'attore, a causa dei rinvii al via della produzione, sarà infatti impegnato sul set di The Morning show e deve quindire al lungometraggio diretto da Andres Muschietti.aveva interpretato il Dottor Henry Allen in Justice League e avrebbe dovuto riprendere la parte in occasione deltotalmente dedicato a The. Il ruolo, quasi sicuramente, verrà ...

