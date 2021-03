The Falcon and the Winter Soldier: nuove clip (Di sabato 13 marzo 2021) Manca meno di una settimana alla prima di The Falcon and the Winter Soldier dei Marvel Studios e, per stuzzicare i nostri appetiti, Disney + ha rilasciato un paio di clip della serie insieme ad alcune nuove promozioni e una featurette. Chi compone il cast? The Falcon and the Winter Soldier presenta un cast che include veterani dell’MCU Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Winter Soldier), Emily VanCamp (Sharon Carter), Don Cheadle (War Machine), Daniel Bruhl (Zemo) e Georges St-Pierre (Batroc) insieme a nuove aggiunte Wyatt Russell (Overlord), Carl Lumbly (Doctor Sleep), Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story), Adepero Oduye (The Big Short), Desmond Chiam (Now Apocalypse), ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) Manca meno di una settimana alla prima di Theand thedei Marvel Studios e, per stuzzicare i nostri appetiti, Disney + ha rilasciato un paio didella serie insieme ad alcunepromozioni e una featurette. Chi compone il cast? Theand thepresenta un cast che include veterani dell’MCU Anthony Mackie (), Sebastian Stan (), Emily VanCamp (Sharon Carter), Don Cheadle (War Machine), Daniel Bruhl (Zemo) e Georges St-Pierre (Batroc) insieme aaggiunte Wyatt Russell (Overlord), Carl Lumbly (Doctor Sleep), Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story), Adepero Oduye (The Big Short), Desmond Chiam (Now Apocalypse), ...

