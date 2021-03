The Day Before rivoluzionerà il genere survival MMO, parola degli sviluppatori (Di sabato 13 marzo 2021) Il videogioco-rivelazione delle ultime settimane, The Day Before, ad opera di Fntastic, potrebbe diventare ancora più impressionante di quanto non sia già. Annunciato nel mese di gennaio e mostrato nuovamente durante l'evento IGN di qualche giorno fa, ha conquistato rapidamente le attenzioni dei videogiocatori, grazie ad una grafica eccezionale e un gameplay che mescola The Division e The Last of Us, in un MMO survival dalle grandi promesse. I fondatori di Fntastic, Ed e Aisen Gotovtsev, hanno dichiarato, in un'intervista con GamingBolt, che la versione finale di The Day Before sarà ancor più bella, grazie ad alcune migliorie attualmente in lavorazione. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 13 marzo 2021) Il videogioco-rivelazione delle ultime settimane, The Day, ad opera di Fntastic, potrebbe diventare ancora più impressionante di quanto non sia già. Annunciato nel mese di gennaio e mostrato nuovamente durante l'evento IGN di qualche giorno fa, ha conquistato rapidamente le attenzioni dei videogiocatori, grazie ad una grafica eccezionale e un gameplay che mescola The Division e The Last of Us, in un MMOdalle grandi promesse. I fondatori di Fntastic, Ed e Aisen Gotovtsev, hanno dichiarato, in un'intervista con GamingBolt, che la versione finale di The Daysarà ancor più bella, grazie ad alcune migliorie attualmente in lavorazione. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #TheDayBefore rivoluzionerà il genere survival MMO, parola degli sviluppatori. - roan226 : RT @lunarossa: “It was a half positive day. We will analyze our mistakes and see what we did well. We’re ready to get back on the water to… - Meal_Of_The_Day : RT @trovaricetta: Tiramisù moderno Ricetta di @zuccherolievito qui: - Malandrina394 : RT @LoveYou3000__: quindi praticamente il 19 Marzo esce il disco dei Maneskin, il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier e pos… - darkladyakacla : 'pays 60 bucks for the day' 'sold! for 60 I'd cater your ass' pacey è così me -