Test in Bahrain, Bottas riaccende la Mercedes. La Ferrari non brilla, buon Giovinazzi con l'Alfa (Di sabato 13 marzo 2021) Una Mercedes in difficoltà ieri, in difficoltà stamattina con Lewis Hamilton nella ghiaia e poi... E poi alla fine della seconda giornata dei Test di F.1 ecco Valtteri Bottas portare la W12 davanti a ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 marzo 2021) Unain difficoltà ieri, in difficoltà stamattina con Lewis Hamilton nella ghiaia e poi... E poi alla fine della seconda giornata deidi F.1 ecco Valtteriportare la W12 davanti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Test Bahrain Test in Bahrain, Bottas riaccende la Mercedes. La Ferrari non brilla, buon Giovinazzi con l'Alfa Ma attenzione a dare in difficoltà i campioni: anche due anni fa i test non segnalarono una grande Mercedes al via, poi in Australia la musica cambiò drasticamente. Prudenza coi campioni... ? La ...

F1, test 2021 in Bahrain: Bottas vola il secondo giorno Sakhir , 13 marzo 2021 - Valtteri Bottas su Mercedes vola nel secondo giorno di test della Formula 1 in Bahrain. Sul circuito di Sakhir , dove il 28 marzo partirà il Mondiale, il finlandese ha fatto segnare il miglior tempo di oggi, e di quelli registrati ieri, con 1'30"289. ...

Test F1 in Bahrain, Bottas il più veloce. Hamilton: “Problemi? Lavoriamo e basta”. Ferrari, Leclerc 6° La Gazzetta dello Sport Hamilton spiega il suo errore Lewis Hamilton ha parlato al termine della seconda giornata di test in Bahrain. "La pista era migliore oggi. Il nostro bilanciamento è migliorato, ma stiamo lavorando ancora su molte cose. Il circuito ...

VIDEO F1, Test Bahrain 2021: i risultati della seconda giornata in Bahrain. Botta ristabilisce le gerarchie, Ferrari indietro La seconda giornata dei test di F1 in Bahrain è andata in archivio. La Mercedes ha ristabilito le gerarchie con il finlandese Valtteri Bottas, che ha ottenuto il miglior tempo del day-2 con il crono d ...

