Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | Christoph ricatta Rosalie | che vince le elezioni!

Leggi su tvsoap

(Di sabato 13 marzo 2021) Mai sottovalutare la determinazione di una donna! Lo capirà a proprie speseSaalfeld (Dieter Bach). Dopo aver perso ogni cosa a causa di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), nelle prossime puntatedil’albergatore subirà infatti una cocente sconfitta per mano di un altro personaggio femminile apparentemente innocuo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!puntaterivali in politicaderide il look didavanti a Michael,© ARD/Christof ArnoldDopo aver passato una vita nel mondo ...