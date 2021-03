Tempesta d'amore, anticipazioni 13 marzo: Steffen sotto ricatto (Di sabato 13 marzo 2021) Steffen sarà il protagonista dell'episodio di Tempesta d'amore di oggi, sabato 13 marzo, come spiegano le anticipazioni della soap opera di Rete 4. Il giovane ha drogato Franzi somministrandole una sostanza capace di aumentarne l'aggressività e l'ha spinta ad affrontare Tim dopo aver saputo che voleva eliminare le sue coltivazioni per implementare le scuderie. La giovane si è così recata dall'ex fidanzato ed è salita a bordo di una scavatrice cercando di investirlo e distruggendo tutto il materiale destinato alle stalle. Più tardi, il figlio di Linda ha commentato la vicenda con Amelie, sua complice, e la loro conversazione è stata ascoltata da Ariane che ha deciso di ricattarlo. La Kalenberg, infatti, ha obbligato Steffen a spiare lo zio Christoph e a fornirle informazioni utili ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 13 marzo 2021)sarà il protagonista dell'episodio did'di oggi, sabato 13, come spiegano ledella soap opera di Rete 4. Il giovane ha drogato Franzi somministrandole una sostanza capace di aumentarne l'aggressività e l'ha spinta ad affrontare Tim dopo aver saputo che voleva eliminare le sue coltivazioni per implementare le scuderie. La giovane si è così recata dall'ex fidanzato ed è salita a bordo di una scavatrice cercando di investirlo e distruggendo tutto il materiale destinato alle stalle. Più tardi, il figlio di Linda ha commentato la vicenda con Amelie, sua complice, e la loro conversazione è stata ascoltata da Ariane che ha deciso di ricattarlo. La Kalenberg, infatti, ha obbligatoa spiare lo zio Christoph e a fornirle informazioni utili ...

