Subbuteo | ovvero la sublimazione del calcio | storia degli omini basculanti che hanno ridefinito il concetto di agonismo da salotto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 marzo 2021) Non è vero che i sogni sono eterei, impalpabili. Perché per cinquant’anni i desideri dei ragazzini di mezza Europaavuto la consistenza fragile della plastica e i colori accesi delle vernici acriliche. Allora gli eroi erano alti appena qualche centimetro. Abitavano in scatole verdi, avevano tutti la stessa maglia lisa e la stessa faccia dai contorni solo accennati. Eppure confonderli era impossibile. Perché per vederli prendere vita non era necessario chiudere gli occhi. Se ne stavano uno accanto all’altro. Maradona, Pelé, Best, Cruyff, Platini, Cantona, Van Basten, Roberto Baggio, Falcao. Si sfidavano nello stesso. Anzi, sullo stesso tavolo. Tutti mossi dalla punta di un dito, tutti spinti in avanti dalla fantasia. E a vincere, alla fine, non era quasi mai il più forte. Su quel panno verde le emozioni dribblavano la razionalità, le ...