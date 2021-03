Storie Italiane, Sandra Milo non trattiene le lacrime: emozione fortissima (Di sabato 13 marzo 2021) Sandra Milo si è raccontata nel salotto di Storie Italiane e si è commossa. La conduttrice del programma Eleonora Daniele, ha ospitato l’artista ed ha affrontato con lei diversi temi. Sandra Milo: Si commuove in studio La padrona di casa del programma Rai, Storie Italiane ha intervistato l’attrice Sandra Milo. Durante il corso della loro chiacchierata hanno affrontato il tema del film dedicato alla vita di Patrizia Reggiani, che viene interpretata dalla cantante di fama mondiale Lady Gaga. Sandra, dopo aver visto il servizio lanciato da Eleonora ha prontamente commentato:” “Se gli americani girano qui, possiamo farlo anche noi” ha dichiarato Sandra. Poi con la voce ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021)si è raccontata nel salotto die si è commossa. La conduttrice del programma Eleonora Daniele, ha ospitato l’artista ed ha affrontato con lei diversi temi.: Si commuove in studio La padrona di casa del programma Rai,ha intervistato l’attrice. Durante il corso della loro chiacchierata hanno affrontato il tema del film dedicato alla vita di Patrizia Reggiani, che viene interpretata dalla cantante di fama mondiale Lady Gaga., dopo aver visto il servizio lanciato da Eleonora ha prontamente commentato:” “Se gli americani girano qui, possiamo farlo anche noi” ha dichiarato. Poi con la voce ...

Advertising

famideal : 10 Storie di Donne che hanno cambiato la storia raccontate nel nostro articolo di oggi sul Blog. Frida Kahlo, Ameli… - cristin16030394 : @storie_italiane L’unica critica, ma costruttiva per voi, è il continuo brusio a microfoni aperti durante i serviz… - altreconomia : I “fantasmi” delle #carceri italiane. Le storie degli internati ancora privati della libertà. Nel nostro Paese oltr… - cristin16030394 : @storie_italiane Un plauso agli inviati, in particolare a Maurizio Licordari. Fin troppo scontato ammirarlo per la… - gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno , @storie_italiane , @eleonoradaniele, @barbaradipalma e tutti gli inviati per gli Ascolti co… -