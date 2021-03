Stéphane Jarny è il nuovo direttore artistico del serale di Amici

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 13 marzo 2021)Per anni guidato da Giuliano Peparini, ildi– al via sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5 – avrà un. Maria De Filippi ha scelto il franceseper sostituire il coreografo romano, che ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni televisivi. “Ho bisogno di una piccola ricarica (…) E’ importante e onesto a volte sapersi mettere da parte” ha dichiarato Peparini. D’altronde, dopo tante edizioni diCelebrities eSpeciali, anche i suoi “quadri” necessitano di una “spolverata”. Arriva, però, un altro coreografo a guidare la messa in scena della fasedi ...