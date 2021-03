Stati Uniti | posticipo ritiro truppe dall’Afghanistan

(Di sabato 13 marzo 2021) L’amministrazione Biden è pronta a posticipare ildelleamericane. L’accordo con i talebani prevede la scadenza dell’1 maggio. WASHINGTON – Il processo di pace in Afghanistan va a rilento. E la recrudescenza della violenza non aiuta. Attentato a Herat Poche ore fa, infatti, una potente autobomba ha ucciso almeno otto persone e ne ha ferite 47 nella provincia occidentale di Herat. L’esplosione ha anche distrutto 14 abitazioni e si teme che il numero delle vittime possa aumentare, dato che molti dei feriti versano in gravi condizioni. Gran parte delle vittime facevano parte del personale delle forze di sicurezza afgane, mentre il resto sono civili, comprese donne e bambini. https://www.youtube.com/watch?v=Ac78VYbs7hM&ab channel=IlSole24OREAfghanistan, rinvio...

Advertising

ilpost : Mariangela Zappia è la nuova ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, la prima donna ad assumere questo incarico - gennaromigliore : Buon lavoro a @MAZappia, prima donna a ricoprire l’importante ruolo di Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti… - marcodimaio : Auguri di buon lavoro a @MAZappia, prima donna nominata ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti. Un ruolo delicato… - rvitaliani : Chiediamo a Draghi di autorizzare in Italia i vaccini autorizzati negli Stati Uniti e quelli autorizzati da altri s… - Sewrawit1 : RT @hadnetkeleta: Se non corretta subito, l'ingenuità diplomatica di ANTHONY BLINKEN potrebbe costare agli Stati Uniti il ??suo fedele alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti

... con i suoi teloni colorati raffiguranti i volti delle monarchie degli Emirati Arabi. Sono ... E 229.065 palestinesi sonoinfettati dal virus. Messaggio politico elettorale. Committente: ..."Ci riserviamo il diritto di non vendere determinati contenuti", ha fatto sapere l'azienda in una lettera al Congresso deglirispondendo ad un gruppo di senatori repubblicani che ...I grandi numeri, come quelli che vengono dal Regno Unito che ha utilizzato in massa ... È molto importante, ora, capire esattamente cosa sarebbe successo in questi casi, al di là del vaccino ...Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato nelle scorse ore che in Sudamerica potrebbe registrarsi la crescita più importante.