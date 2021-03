Stasera in tv “Captain Phillips”: la storia vera dietro il film con Tom Hanks (Di sabato 13 marzo 2021) Che i registi statunitensi amino raccontare “storie vere” è evidente. Molti ottimi film hanno vinto i premi più ambiti costruendosi interamente su personaggi realmente esistiti. Senza entrare nel merito di una scelta oggi quasi obbligata, tra questi film si inserisce Captain Phillips – Attacco in mare aperto (2013). Protagonista della pellicola è Tom Hanks, candidato ai Golden Globe come miglior attore per l’interpretazione del coraggioso capitano. Barkhad Abdirahman, Tom Hanks Barkhad Abdi – Photo Credits: CinemaNewsLa storia di Captain Phillips È il 28 marzo 2009 quando Richard Phillips lascia gli Stati Uniti per una missione umanitaria. Indossata la divisa da comandante, si mette a capo della nave Maersk ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Che i registi statunitensi amino raccontare “storie vere” è evidente. Molti ottimihanno vinto i premi più ambiti costruendosi interamente su personaggi realmente esistiti. Senza entrare nel merito di una scelta oggi quasi obbligata, tra questisi inserisce– Attacco in mare aperto (2013). Protagonista della pellicola è Tom, candidato ai Golden Globe come miglior attore per l’interpretazione del coraggioso capitano. Barkhad Abdirahman, TomBarkhad Abdi – Photo Credits: CinemaNewsLadiÈ il 28 marzo 2009 quando Richardlascia gli Stati Uniti per una missione umanitaria. Indossata la divisa da comandante, si mette a capo della nave Maersk ...

