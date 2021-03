Sport in zona rossa e arancione, le regole: cosa si può fare e cosa no (Di sabato 13 marzo 2021) Con l'approvazione da parte del Cdm delle nuove misure anti-Covid, molte regioni in Italia entrano dal 15 marzo in fascia rossa e arancione. Anche per chi pratica Sport occorrerà fare attenzione alle regole in vigore: ecco cosa si può e cosa non si può fare Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 marzo 2021) Con l'approvazione da parte del Cdm delle nuove misure anti-Covid, molte regioni in Italia entrano dal 15 marzo in fascia. Anche per chi praticaoccorreràattenzione allein vigore: eccosi può enon si può

Advertising

Adnkronos : #Zonarossa e #Zonaarancione, regole sport e attività motoria: cosa si può fare - SkyTG24 : Sport in zona rossa e arancione, le regole: cosa si può fare e cosa no - il_piccolo : Spostamenti, attività commerciali, scuola e sport. Ecco le regole della zona rossa - monika_mazurek : RT @Adnkronos: #Zonarossa e #Zonaarancione, regole sport e attività motoria: cosa si può fare - infoitinterno : Dalla scuola alla spesa, sport, seconde case e spostamenti. Come cambia la nostra vita in zona rossa -