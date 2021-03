Southampton – Brighton & Hove Albion | 14 marzo 2021 ore 12

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 13 marzo 2021) Moussa Djenepo delpotrebbe giocare nonostante sia stato sostituito mercoledì contro il Manchester City a causa di un problema all’inguine. L’attaccante Danny Ings resta fuori per un infortunio muscolare. Il difensore delTariq Lamptey salterà il resto della stagione a causa di un infortunio al tendine del ginocchio che potrebbe richiedere un intervento chirurgico. Anche Aaron Connolly è indisponibile pera causa di una costola rotta che lo terrà in disparte fino a dopo la sosta per la nazionale.: a che punto sono le due squadre? Mercoledì, per i primi 15 minuti contro il ...