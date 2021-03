Sospeso l'avvocato che esagera con la stampa millantando successi professionali (Di sabato 13 marzo 2021) Lucia Izzo - Per la Cassazione rischia la sospensione l'avvocato che viene meno a criteri di equilibro e misura nel rilasciare interviste e pone in essere condotte vietate per acquisire clientela. Leggi su studiocataldi (Di sabato 13 marzo 2021) Lucia Izzo - Per la Cassazione rischia la sospensione l'che viene meno a criteri di equilibro e misura nel rilasciare interviste e pone in essere condotte vietate per acquisire clientela.

