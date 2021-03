Sono spariti i tiri in porta nelle gare della Strega: il dato del girone di ritorno (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’ordine impartito è chiaro: praticità. Lo spettacolo meglio lasciarlo agli altri. Contano i punti perché, alla fine, Sono quelli a muovere la classifica. Tre o almeno uno, l’importante è non rimanere a mani vuote dopo il triplice fischio. Deve averla pensata più o meno così Filippo Inzaghi, considerando che nelle partite del Benevento, dopo il giro di boa, è praticamente crollato il numero dei tiri in porta. Le gare della Strega Sono infatti quelli che hanno visto meno conclusioni nel girone di ritorno di questa Serie A: appena 137 (44 effettuate, 93 subite), stando ai tabellini stilati dalla Lega. In sette partite del girone di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’ordine impartito è chiaro: praticità. Lo spettacolo meglio lasciarlo agli altri. Contano i punti perché, alla fine,quelli a muovere la classifica. Tre o almeno uno, l’imnte è non rimanere a mani vuote dopo il triplice fischio. Deve averla pensata più o meno così Filippo Inzaghi, considerando chepartite del Benevento, dopo il giro di boa, è praticamente crollato il numero deiin. Leinfatti quelli che hanno visto meno conclusioni neldidi questa Serie A: appena 137 (44 effettuate, 93 subite), stando ai tabellini stilati dalla Lega. In sette partite deldi ...

