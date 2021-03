Sondaggi politici elettorali oggi 13 marzo 2021: gli elettori dem vorrebbero Bonaccini come segretario Pd (Di sabato 13 marzo 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 13 marzo 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Nel giorno in cui Enrico Letta scioglie la riserva e scende in campo per candidarsi alla guida del Pd, un Sondaggio realizzato da Emg per Agorà, la trasmissione in onda su Rai3, rivela che la maggioranza degli elettori dem vorrebbe Stefano Bonaccini alla guida del partito. Gli autori del Sondaggio hanno chiesto agli elettori Pd chi vorrebbero a guidare il partito dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Il 24 per cento ha risposto facendo il nome del governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che si piazza al ... Leggi su tpi (Di sabato 13 marzo 2021)13– Nel giorno in cui Enrico Letta scioglie la riserva e scende in campo per candidarsi alla guida del Pd, uno realizzato da Emg per Agorà, la trasmissione in onda su Rai3, rivela che la maggioranza deglidem vorrebbe Stefanoalla guida del partito. Gli autori delo hanno chiesto agliPd chia guidare il partito dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Il 24 per cento ha risposto facendo il nome del governatore dell’Emilia Romagna Stefano, che si piazza al ...

