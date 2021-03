Sondaggi politici | crolla il PD | la Meloni è sempre più vicina Forte risalita del Movimento 5 Stelle

(Di sabato 13 marzo 2021) Ilriprende quota, mentre il PD cala vistosamente e vede avrsi pericolosamente Fratelli d’Italia. Sono questi i dati che saltano maggiormente all’occhio dopo l’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI. Al primo posto c’èla Lega di Matteo Salvini, che perde qualcosina rispetto alla rilevazione di due settimane fa ma mantiene L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

zazoomblog : Sondaggi politici: Conte e Draghi sono i leader più apprezzati - #Sondaggi #politici: #Conte #Draghi… - BinaryOptionEU : RT '#Sondaggi politici: #Draghi e #Conte leader più apprezzati - lifestyleblogit : Sondaggi politici: Draghi e Conte leader più apprezzati - - luciavitaglian1 : RT @Adnkronos: #Sondaggi politici: #Draghi e #Conte leader più apprezzati - fisco24_info : Sondaggi politici: Draghi e Conte leader più apprezzati: I risultati del sondaggio realizzato da Demos per 'La Repu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Di roberto.naccarella - 13/03/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Il Movimento 5 Stelle riprende quota, mentre il PD cala vistosamente e vede avvicinarsi pericolosamente Fratelli d'Italia. Sono ...I risultati del sondaggio realizzato da Demos per 'La Repubblica': Renzi ultimo in classifica Il premier Mario Draghi è apprezzato dal 69% dei cittadini: a seguire, l'ex presidente del Consiglio ...Sondaggi politiche sembrano concordare con le ultime evoluzioni del consenso per Pd M5s. Nelle rilevazioni Euromedia pubblicate da La Stampa si nota intanto un vantaggio ancora consistente della ...Ho letto su Il fatto alimentare diretto dal mio vecchio amico Roberto La Pira i risultati di un sondaggio mondiale ...