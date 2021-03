“Solo un'anomalia?”. A Striscia non la contano giusta: gira questo certificato post-vaccino a Roma | Video (Di sabato 13 marzo 2021) Jimmy Ghione ha parlato con una farmacista di Roma che ha riscontrato un'anomalia nella certificazione che le è stata rilasciata dopo aver fatto il vaccino anti-Covid. Il servizio è stato mandato in onda su Canale 5 da Striscia la Notizia nella serata di sabato 13 marzo: l'inviato del tg satirico ideato da Antonio Ricci si è recato sul posto per capire qualcosa in più su questo caso molto particolare. Ad accoglierlo la dottoressa Alessandra, che essendo una farmacista è considerata una categoria a rischio: “Sono stata contattata dall'Asl per fare il vaccino anti-Covid - ha raccontato al microfono di Striscia la Notizia - la prima dose a gennaio, la seconda a febbraio. Mi hanno rilasciato un documento che sarebbe ufficiale ma in cui non c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Jimmy Ghione ha parlato con una farmacista diche ha riscontrato un'nella certificazione che le è stata rilasciata dopo aver fatto ilanti-Covid. Il servizio è stato mandato in onda su Canale 5 dala Notizia nella serata di sabato 13 marzo: l'inviato del tg satirico ideato da Antonio Ricci si è recato sulo per capire qualcosa in più sucaso molto particolare. Ad accoglierlo la dottoressa Alessandra, che essendo una farmacista è considerata una categoria a rischio: “Sono stata contattata dall'Asl per fare ilanti-Covid - ha raccontato al microfono dila Notizia - la prima dose a gennaio, la seconda a febbraio. Mi hanno rilasciato un documento che sarebbe ufficiale ma in cui non c'è ...

