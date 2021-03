Sofia Viscardi, chi è la famosa youtuber e scrittrice: età, foto, video, carriera (Di sabato 13 marzo 2021) Sofia Viscardi è una giovane youtuber milanese diventata una piccola star del web. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Sofia Viscardi è una famosa youtuber e scrittrice italiana, autrice dei romanzi Succede, dal quale nel 2018 è stato tratto l’omonimo film, e Abbastanza, entrambi editi da Mondadori. Conosciamola più da vicino. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 marzo 2021)è una giovanemilanese diventata una piccola star del web. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.è unaitaliana, autrice dei romanzi Succede, dal quale nel 2018 è stato tratto l’omonimo film, e Abbastanza, entrambi editi da Mondadori. Conosciamola più da vicino. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

marianski65 : Stasera. Per incontrare i ragazzi di fame d’Amore, e @sofia_viscardi #ambra #costantinodellagherardesca… - LSantillo_96 : Il punto è che avete eretto indebitamente Lundini a eroe della gen z, in questa sterile guerriglia virtuale contro… - LSantillo_96 : @xcinefilax Ma poi 'ripijati' da cosa? Lundini ha sempre perculato gli eccessi del politically correct e lo schwa.… - otblouh : comunque io da piccola ero gelosa di sofia viscardi perché incontrò harry in hotel, avevo già capito tutto senza conoscerlo - 28HABITX : era tutto più bello quando nel fandom le uniche ad essere conosciute erano Cleo Toms e Sofia Viscardi -