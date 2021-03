Smaltiva illegalmente rifiuti pericolosi | sequestrata officina napoletana

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti all‘Unità operativa Avvocata hanno effettuato un’operazione congiunta sul territorio Avvocata e Porto per prevenire e reprimere i reati in materia ambientale. Le attività hanno visto coinvolto il personale del reparto di Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli. Nei pressi dell’area universitaria è stata individuata un’attività di motoche esercitava senza alcun titolo autorizzativo nè di carattere amministrativo, nè di carattere ambientale. Gli agenti hanno scoperto che il gestore dell’non aveva il registro di carico e scarico deispeciali eprodotti dalle loro lavorazioni. L’è costituita da due locali che si estendono in due ambienti per complessivi 60 metri quadrati ...