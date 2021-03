Ski Cross | Coppa del Mondo | Howden Reece e Fanny Smith vincono a Sunny Valley

Advertising

RSIsport : ?????? Oggi in diretta: 09h00 ?? Freestyle: Ski Cross della Sun Valley - MasashiKohmura : Cross-Country Competitions (Pokljuka, SLO, March 12, 2021) - Women's SP 1.2 km F 1. Coletta RYDZEK (GER) 2. Enora L… - AlpiFisi : CE di ski cross: la livignasca Galli cala il bis a Reiteralm. Il bergamasco Zorzi è quarto -

Ultime Notizie dalla rete : Ski Cross

OA Sport

... nellaarea della stazione bergamasca di Colere, si sono cimentati nel campionato Alpi Centrali di snowboard. Si tratta della speciale disciplina dove un gruppo di atleti, solitamente ...... dopo quello ottenuto ieri nella disciplinaCountry, mentre per il lombardo Epis è ... Fiamme Oro 37'58.8; 4 Mazzocchi Davide Under UpTeam 38'28.4 ; 5 Manzoni Francesco C. S. Esercito 38'...Si è appena conclusa la prova di Coppa del Mondo di ski cross di scena a Sunny Valley in Russia. I vincitori sono due degli grandissimi protagonisti di questa stagione: il canadese Howden Reece e la s ...Un altro appuntamento internazionale di assoluto livello sta per approdare in Trentino e in particolar modo sulle piste di Passo … Continua ...