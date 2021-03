Si può giocare a padel dal 15 marzo con il nuovo decreto? Zona rossa e arancione (Di sabato 13 marzo 2021) L’ultimo decreto ha scaturito alcuni interrogativi agli appassionati di sport. Tra questi, vi è la questione relativa alle modalità di praticabilità del padel, sport individuale e avente le medesime costrizioni dedicate al tennis. Le restrizioni relative al padel saranno differenziate attenzionando il ‘colore’ della regione interessata da minore o maggiore incidenza del Coronavirus. Tutto ciò in termini di propagazione numerica del contagio da Covid-19. Brutte notizie per gli appassionati residenti nelle le regioni in Zona rossa, dove i circoli pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, dovranno restare chiusi. In attesa di conferma, le regioni in Zona rossa a partire da lunedì 15 marzo dovrebbero essere Provincia di Bolzano, Provincia di ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) L’ultimoha scaturito alcuni interrogativi agli appassionati di sport. Tra questi, vi è la questione relativa alle modalità di praticabilità del, sport individuale e avente le medesime costrizioni dedicate al tennis. Le restrizioni relative alsaranno differenziate attenzionando il ‘colore’ della regione interessata da minore o maggiore incidenza del Coronavirus. Tutto ciò in termini di propagazione numerica del contagio da Covid-19. Brutte notizie per gli appassionati residenti nelle le regioni in, dove i circoli pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, dovranno restare chiusi. In attesa di conferma, le regioni ina partire da lunedì 15dovrebbero essere Provincia di Bolzano, Provincia di ...

