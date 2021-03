Settima-Ottava regata America's Cup : Domenica 14 Marzo 2021, le condizioni Meteo (Di sabato 13 marzo 2021) Auckland, Domenica 14 alle ore 16.10 ora locale (le 04.10 del mattino in Italia) si disputerà la Settima e a seguire l'Ottava regata tra Luna Rossa e Te Rehutai. Pomeriggio ore 16.10 ad Auckland: soleggiato con 7-9 nodi di vento proveniente da Est-SudEst con raffiche fino a 10 nodi, con tendenza all'incremento del vento verso le ore 17.00 ( mare calmo con onde in altezza 0,2 m, da alta a bassa marea con corrente in uscita nel golfo di Hauraki. Un fronte debole e caldo potrebbe portare qualche rovescio nelle parti orientali della città nel tardo pomeriggio, ha detto il Meteorologo di MetService Andy Best. y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di sabato 13 marzo 2021) Auckland,14 alle ore 16.10 ora locale (le 04.10 del mattino in Italia) si disputerà lae a seguire l'tra Luna Rossa e Te Rehutai. Pomeriggio ore 16.10 ad Auckland: soleggiato con 7-9 nodi di vento proveniente da Est-SudEst con raffiche fino a 10 nodi, con tendenza all'incremento del vento verso le ore 17.00 ( mare calmo con onde in altezza 0,2 m, da alta a bassa marea con corrente in uscita nel golfo di Hauraki. Un fronte debole e caldo potrebbe portare qualche rovescio nelle parti orientali della città nel tardo pomeriggio, ha detto ilrologo di MetService Andy Best. y key 6901ea96cb13f03d.html

