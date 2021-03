Serracchiani | gira una voce al Nazareno Roba deprimente | ma questi vogliono proprio sparire

(Di sabato 13 marzo 2021) Niente da fare: il Pd sa di vecchio. Dopo aver richiamato Enrico Letta, ex premier diventato segretario dopo aver di fatto abbandonato l'Italia e il partito dal 2014, anno in cui fu "pugnalato" a Palazzo Chigi da Matteo Renzi, i dem si arrovellano ora sull'eterno problema delle quote rosa. Serve una vicesegretaria donna, per non ripetere il drammatico errore di Nicola Zingaretti. L'ex segretario, nella lotteria delle poltrone del governo Draghi, si è scordato di piazzare qualche bandierina femminile e di fatto da lì è iniziata la sua inesorabile caduta. Letta e il Pd nonné possono permetterselo, quindi ora massima attenzione. Sfogliando la margherita (che assomiglia pericolosamente sempre più a una rosa, per colore e spine), il neo-segretario dovrà scegliere la signora che lo affiancherà nella guida del partito. Nomi in ballo?...

_Dioninzo : @FedeAngeli @EnricoLetta Altro totonome che gira è quello di Debora Serracchiani

