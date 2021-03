Serie C, Lecco-Grosseto: le ultime sulla gara e le probabili formazioni (Di sabato 13 marzo 2021) Lecco-Grosseto in campo nel pomeriggio alle 15.00 al “Rigamonti-Ceppi”, per la 30a giornata del campionato di Serie C girone A. Entrambe le formazioni vogliono reagire dopo le sconfitte subite la scorsa settimana. Così le ultime novità sullo scontro. Il momento del Lecco Il Lecco occupa prima della sfida odierna, la quarta posizione in classifica con 50 punti (14 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte). L’ultima giornata di campionato, in quel di Novara, la formazione di D’Agostino non è riuscita a evitare la sconfitta, arrivata con un tris costituito dai gol di Migliorini, Zunno e Panico. Lo scivolone esterno di sei giorni fa, ha interrotto una striscia positiva che durava per il Lecco da 11 giornate, nelle quali si erano maturate 6 vittorie e 5 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021)in campo nel pomeriggio alle 15.00 al “Rigamonti-Ceppi”, per la 30a giornata del campionato diC girone A. Entrambe levogliono reagire dopo le sconfitte subite la scorsa settimana. Così lenovità sullo scontro. Il momento delIloccupa prima della sfida odierna, la quarta posizione in classifica con 50 punti (14 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte). L’ultima giornata di campionato, in quel di Novara, la formazione di D’Agostino non è riuscita a evitare la sconfitta, arrivata con un tris costituito dai gol di Migliorini, Zunno e Panico. Lo scivolone esterno di sei giorni fa, ha interrotto una striscia positiva che durava per ilda 11 giornate, nelle quali si erano maturate 6 vittorie e 5 ...

Advertising

lecco_notizie : Calcio Serie C. Questo pomeriggio – ore 15 – in scena la sfida Lecco-Grosseto - futsalworld : 6/3/21 Lecco C5 - C'è Chi Ciak Coarsa, Serie B - highlights - Calcio a 5... - PiacereIseo : Calcio Serie D. Trasferta amara per il NibionnOggiono sul campo dello Sporting Franciacorta - Lecco Notizie - futsalworld : - PiacereIseo : Calcio Serie D. Trasferta amara per il NibionnOggiono sul campo dello Sporting Franciacorta - Lecco Notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lecco L'ultima avversaria affrontata è alle prese con il Covid: la Np Olginate sospende l'attività Piadena, ultima avversaria affrontata nel campionato di Serie B, è falcidiata da casi di positività al Covid - 19: la Np Olginate sospende l'attività agonistica in attesa di approfondimenti. Nella giornata di sabato i giocatori e i membri dello staff di ...

Serie C Eleven Sports, 30a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro ...30 Serie C 30a Giornata Girone C: Catania vs Teramo (diretta) Telecronaca: Stefano Auteri ore 15:00 Serie C 30a Giornata Girone A: Lecco vs Grosseto (diretta) Telecronaca: Gioele Anni ore 15:00 Serie ...

Calcio Serie C. Questo pomeriggio – ore 15 – in scena la sfida Lecco-Grosseto Lecco Notizie ALLE 15 LECCO-GROSSETO. LECCO - Il Lecco si prepara all’anticipo della 30^ giornata del girone A di Serie C contro il Grosseto. All’andata arrivò una vittoria in extremis grazie alla capocciata di capitan Malgrati in pieno r ...

Calcio Serie C. Questo pomeriggio – ore 15 – in scena la sfida Lecco-Grosseto LECCO – Archiviata la pesante sconfitta subita nell’ultimo turno al “Silvio Piola” di Novara, la Calcio Lecco punta ritrovare il feeling con la vittoria nel match interno, che questo pomeriggio la ved ...

Piadena, ultima avversaria affrontata nel campionato diB, è falcidiata da casi di positività al Covid - 19: la Np Olginate sospende l'attività agonistica in attesa di approfondimenti. Nella giornata di sabato i giocatori e i membri dello staff di ......30C 30a Giornata Girone C: Catania vs Teramo (diretta) Telecronaca: Stefano Auteri ore 15:00C 30a Giornata Girone A:vs Grosseto (diretta) Telecronaca: Gioele Anni ore 15:00...LECCO - Il Lecco si prepara all’anticipo della 30^ giornata del girone A di Serie C contro il Grosseto. All’andata arrivò una vittoria in extremis grazie alla capocciata di capitan Malgrati in pieno r ...LECCO – Archiviata la pesante sconfitta subita nell’ultimo turno al “Silvio Piola” di Novara, la Calcio Lecco punta ritrovare il feeling con la vittoria nel match interno, che questo pomeriggio la ved ...