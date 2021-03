Serie C: la Ternana riparte, Bari rimontato 2 - 1. Vince il Palermo (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA - Dodici gare di Serie C disputate oggi, altre quattordici domani e il posticipo televisivo fra Renate e Novara lunedì, calendario spezzato in vista del nuovo turno infrasettimanale. Causa Covid ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA - Dodici gare diC disputate oggi, altre quattordici domani e il posticipo televisivo fra Renate e Novara lunedì, calendario spezzato in vista del nuovo turno infrasettimanale. Causa Covid ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Ternana Serie C: la Viterbese ha cambiato marcia La Ternana ha un piede e mezzo in Serie B Alla vigilia di questo campionato tutti avevano individuato il Bari come la squadra da battere. La compagine di proprietà della famiglia De Laurentiis, ...

Giudice Sportivo Serie C, un turno a Francesco De Rose Il Giudice Sportivo di Serie C ha reso noti i provvedimenti presi durante la 30a giornata di campionato. Un turno per ... RAFFINI (PAGANESE), DE ROSE (PALERMO), PAGHERA (TERNANA).

Serie C: la Ternana riparte, Bari rimontato 2-1. Vince il Palermo Corriere dello Sport.it INTERVISTA TC - Bucchi: "Girone B? Sarà lotta a tre fino alla fine" Cristian Bucchi, ex giocatore e allenatore tra le altre del Perugia, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per parlare del campionato di Serie C che volge alla sua conclusione.

Zito: "L'Avellino sta facendo un campionato strepitoso" L'ex Antonio Zito, adesso in forza al Picerno in Serie D, ai microfoni di Ottochannel parla dell'Avellino: "Sta facendo un campionato strepitoso, merito anche del mister, Pierino la ...

