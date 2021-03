Serie C | è l’anno della Ternana | rimonta clamorosa e Defendi affonda il Bari al 96?

Leggi su itasportpress

(Di sabato 13 marzo 2021) Con un gol in pieno recupero dilafa suo il big match contro il28^ giornata diC Girone C e guadagna due punti sull'Avellino secondo in classifica fermato sul pareggio dal Monopoli. Un grande passo dei boys di Lucarelli verso laB oggi. Ladegli umbri è stata fantastica visto che perdevano 1-0 (gol di Maita al 12') a 8' dalla fine. Il gol di Kontek all'82' e quello dial 96' confermano la forza di questa squadra che non molla mai e rispecchia il carattere del suo allenatore. Ilnon ha demeritato ma non ha saputo gestire bene il vantaggio subendo le iniziative dei rossoverdi e non finalizzando le occasioni capitate per il raddoppio nel primo tempo. Con questa vittoria la ...