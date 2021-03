Serie B, Vicenza-Empoli: le probabili formazioni e le ultime (Di sabato 13 marzo 2021) Per la 28a giornata del campionato di Serie B, in scena allo Stadio Romeo Menti, ci sarà il match tra due squadre con diverse ambizioni tra Vicenza e Empoli. La squadra di casa si trova a metà classifica lontana sei punti dalla zona playout ma anche sette dalla zona playoff. Lo stato di forma comunque é ottimo arrivando da ben due vittorie consecutive e proverà contro la prima in classifica a proseguire con la striscia positiva. La squadra in trasferta, in testa al campionato con ben 50 punti conquistati con tre di distacco sul Monza secondo, cercherà di vincere per mantenere la vetta e sperare di aumentare il distacco sulle inseguitrici. L’Empoli arriva invece da un pareggio e proverà a conquistare in tutti i modi i tre punti. Ecco le ultime da Vicenza-Empoli, le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Per la 28a giornata del campionato diB, in scena allo Stadio Romeo Menti, ci sarà il match tra due squadre con diverse ambizioni tra. La squadra di casa si trova a metà classifica lontana sei punti dalla zona playout ma anche sette dalla zona playoff. Lo stato di forma comunque é ottimo arrivando da ben due vittorie consecutive e proverà contro la prima in classifica a proseguire con la striscia positiva. La squadra in trasferta, in testa al campionato con ben 50 punti conquistati con tre di distacco sul Monza secondo, cercherà di vincere per mantenere la vetta e sperare di aumentare il distacco sulle inseguitrici. L’arriva invece da un pareggio e proverà a conquistare in tutti i modi i tre punti. Ecco leda, le ...

