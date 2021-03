Serie B, Salernitana-Cosenza: le probabili formazioni e le ultime (Di sabato 13 marzo 2021) Per la 28a giornata del campionato di Serie B, in scena allo stadio Arechi, ci sarà il match che metterà di fronte due squadre con ambizioni diverse: Salernitana e Cosenza. La squadra di casa punta alla vittoria per ottenere i tre punti e tentare di accedere direttamente alla Serie A tramite i primi due posti della classifica, distante solo un punto. La Salernitana vorrà anche continuare la striscia positiva di ben nove risultati utili consecutivi. Diversa la situazione della squadra in trasferta che deve provare ad uscire dalla zona playout, distante soli tre punti per scacciare l’incubo retrocessione. Il Cosenza arriva, però, da due sconfitte consecutive, e proverà quindi a portare a casa i tre punti in tutti i modi. Ecco le ultime da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Per la 28a giornata del campionato diB, in scena allo stadio Arechi, ci sarà il match che metterà di fronte due squadre con ambizioni diverse:. La squadra di casa punta alla vittoria per ottenere i tre punti e tentare di accedere direttamente allaA tramite i primi due posti della classifica, distante solo un punto. Lavorrà anche continuare la striscia positiva di ben nove risultati utili consecutivi. Diversa la situazione della squadra in trasferta che deve provare ad uscire dalla zona playout, distante soli tre punti per scacciare l’incubo retrocessione. Ilarriva, però, da due sconfitte consecutive, e proverà quindi a portare a casa i tre punti in tutti i modi. Ecco leda ...

