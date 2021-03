Serie B | Reggina-Monza | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 marzo 2021)a partire dalle 14. Un match tutto da seguire tra due squadre che lottano per obiettivi diversi, ma di certo daranno spettacolo: nessuna ne vuole sapere di perdere punti, ed in questo momento sono tra lepiù in forma del campionato. Nessun risultato è scontato: l’unica cosa che sappiamo è che sarà una sfida combattuta. Lavicina al traguardo Partita difficile in programma per la, che alle 14 ospiterà la seconda in classifica. Ilè una bella gatta da pelare, ma gli amaranto quest’anno stanno dando delle ottime risposte inB, e adesso che hanno staccato la zona retrocessione devono pensare a consolidare questo vantaggio: sono 5 i punti di distanza dai playout, ma è ancora troppo presto per cantare vittoria. E’ ...