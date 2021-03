Serie B | Monza delude e la Reggina lo batte Sorride il Lecce | colpo Brescia

(Di sabato 13 marzo 2021) Il risultato più sorprendente della 28* giornata diB arriva da Reggio Calabria dove la squadra di Baroni ha battuto ilper 1-0. Brianzoli al palo al Granillo e stop verso le vetta. Gol a grappoli di Cremonese eoggi,dela Frosinone.Ascoli-Venezia 1-1L’Ascoli pareggia al Picchio in extremis per 1-1 contro il Venezia dell’ex Zanetti, apparso superiore ai bianconeri che pero’ hanno avuto il merito di non mollare mai nonostante l’inferiorita’ numerica per quasi tutta la ripresa. Il primo tempo e’ tutto all’insegna dei lagunari con Leali costretto piu’ volte agli straordinari. Il primo pericolo arriva da undi testa di Di Mariano al 3? a cui replica due minuti dopo Dionisi sempre di testa. Gli ospiti spingono e al 7? Leali e’ costretto a salvare di ...

...28ª giornata diB. Fa rumore il 4 - 2 rifilato dal Lecce al Chievo: per i salentini reti di Maggio, doppietta di Coda e Pettinari. Non bastano ai gialloblu i gol di Obi e Mogos. Cade il...... sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato diB . Capolista in ... A - 3 ilsecondo, a - 4 la Salernitana terza, a - 5 il Venezia quarto e così via: per la ...23' - AMMONIZIONE MONZA, giallo per Bellusci che travolge da dietro Okwonkwo. Intanto, Cremonese avanti sulla Reggiana nello scontro salvezza in corso allo Zini. SEGUI IL LIVESCORE DELLA VENTOTTESIMA ...Nell 28\^ giornata di Serie B, la Reggina ha battuto il Monza per 1-0 nello partita disputata alle ore 14 di questo sabato 13 marzo allo stadio "Granillo". La sconfitta ridimension ...